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В Магнитогорске родители выгнали маленькую дочь из дома за плохие оценки

В Магнитогорске (Челябинская область) в магазин пришла маленькая девочка, которая, вся в слезах, рассказала о том, что родители выгнали ее из дома за плохие оценки в школе.

С родителями сейчас работают сотрудники ПДН и полиции.

Инцидент произошел вечером 12 февраля. Тревожная кнопка сработала в одном из продуктовых магазинов 133 микрорайона. Об этом сообщает группа охранных предприятий «Право роста».

Родителей и близких родственников найти не удалось, потому что сотового телефона у девочки не было. Позже пришла мать ребенка - выяснилось, что семья живет в соседнем доме. Вместе с майором полиции, инспектором ПДН они отправились в отдел для дальнейших разбирательств.

Напомним, ранее в Златоусте родители отправили ребенка в школу в два часа ночи. Дорожники заметили одинокого мальчика, когда очищали улицы. Позвонить родителям юного ученика не удалось – у мальчика не было с собой телефона. Мужчина, который довел ребенка до его квартиры, в первую очередь убедился, что взрослые находятся в трезвом состоянии. Родители пояснили дорожнику, что у них сбилось время на часах.