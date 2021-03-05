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В Магнитогорске стрельба по подросткам в трамвае вылилась в уголовное дело

В Магнитогорске (Челябинская область) в отношении мужчины, который устроил стрельбу в трамвае по подросткам, возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство» в отношении мужчины, который в трамвае открыл стрельбу по подросткам.

Как сообщало ранее агентство «Урал –пресс-информ», 18 февраля два подростка вошли в трамвай на улице Карла Маркса. Один из подростков сел на сдвоенное сидение, напротив на одиночном сиденье сидел пьяный гражданин, второй подросток оплачивал проезд кондуктору и был в беспроводных наушниках. Когда второй подросток оплатил проезд, то двинулся в конец вагона.

Пьяный человек встал, прошел за ним и начал его оскорблять, требовать выключить музыку. Первый подросток встал и подошел к своему другу. Они попросили мужчину успокоиться, мужчина достал пневматический пистолет из-за пояса, направил в лицо подростку в наушниках и начал угрожать. Подростки подошли к двери, чтобы выйти, он снова встал и подошел к ним, начал снова оскорблять и угрожать. Затем ударил одного из подростков в лицо. В этот момент подростки вышли, мужчина начал стрелять по ним, парню в наушниках попал в бедро и палец на ноге, второму подростку - в висок.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшедшего. Личность мужчины установлена, определяется его местонахождение. После установления местонахождения будет решен вопрос по мере пресечения и предъявлению обвинения.