В Магнитогорске в суд направили дело о торговле золотыми слитками

В Магнитогорске под суд пойдут двое местных жителей, которых обвиняют в незаконном обороте золотых слитков, хранении оружия и боеприпасов. При задержании у них изъяли 4,2 килограмма золота, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
По версии следствия, магнитогорцы купили у неустановленных лиц самородное золото. Потом в саду они переплавили металл в 11 конусовидных слитков общей массой три килограмма и стоимостью 14 миллионов рублей.
«В сентябре 2020 года часть изготовленного драгоценного металла в количестве 1,4 килограмма обвиняемые реализовали физическому лицу за четыре миллиона рублей, после чего были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», - рассказала Мамаева.
При обыске дома и машины обвиняемых правоохранители изъяли золото массой 4,2 килограмма. Там же они обнаружили пистолет и патроны к нему.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направили в Ленинский районный суд.