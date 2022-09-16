В Магнитогорске в жилом доме прогремел взрыв

В жилом доме Магнитогорска (Челябинская область) прогремел взрыв. Пострадали двое мужчин.

В ночь с 15 на 16 сентября в Магнитогорске в медицинское учреждение доставлены двое мужчин с травмами, полученными в результате произошедшего по неустановленным причинам хлопка в одной из квартир в доме по улице Жукова.

На месте работали сотрудники полиции, МЧС и других экстренных служб. Жильцы соседних квартир не пострадали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Полицейские просят пользователей сети интернет взвешенно и рассудительно относиться к сообщениям, появляющимся в открытом доступе на электронных ресурсах, и призывают доверять только тем данным, которые получены из официальных источников информации.