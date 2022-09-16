16.09.2022
Главбух из Челябинска похитила деньги работяг
16.09.2022
В Челябинске из-за возгорания кабеля эвакуировали жильцов многоэтажки
16.09.2022
Эпидемиологи ожидают возвращение гриппа в предстоящем сезоне
16.09.2022
Южноуральские мужчины рассказали, как надо выбирать невесту
16.09.2022
На улице Цвиллинга в Челябинске доводят до ума новые остановки
15.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16 сентября (18+)
В Магнитогорске в жилом доме прогремел взрыв
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022