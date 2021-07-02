В Магнитогорске возбуждены уголовные дела по фальшивым антиковидным справкам

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области и подразделения по вопросам миграции отдела полиции «Правобережный» УМВД России по Магнитогорску пресекли попытки использования при трудоустройстве подложных медицинских справок об отсутствии новой коронавирусной инфекции.

Возбуждены уголовные дела.

Шесть приезжих из ближнего зарубежья при обращении за оформлением патентов на осуществление трудовой деятельности и вида на жительство в Российской Федерации предъявили медицинские справки об отсутствии COVID-19. В ходе проверки документов установлено, что фактически ПЦР-тест и необходимые анализы иностранцы не проходили и не сдавали.

«Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств приобретения подложных справок, а также организаторов этого бизнеса.

В настоящее время один правонарушитель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, в отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения», - сообщили в региональном полицейском главке.

За использование заведомо подложных документов фигурантам может грозить арест на срок до шести месяцев.

Сотрудники полиции обращаются к жителям и гостям Южного Урала и напоминают, что в случае подделки и сбыта подложных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сертификатов (справок) с результатами ПЦР-теста, справок о медицинском отводе от прививки наступает ответственность в соответствии с законодательством.