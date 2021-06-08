В Магнитогорске задержан москвич, который приехал делать «закладки»

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники полиции задержали 19-летнего москвича, который специально приехал в город сталеваров, чтобы распространять наркотики.

При проведении личного досмотра у задержанного было найдено более 27 граммов героина. Также сотрудники полиции изъяли аналогичный наркотик из девяти временных тайников-закладок на территории Магнитогорска суммарной массой около 18 граммов. В ходе обысков по месту жительства 19-летнего молодого человека обнаружен и изъят героин массой более 135 граммов. Общая масса изъятых наркотических средств составила более 180 граммов.

«Задержанным оказался гражданин, проживавший в Москве и прибывший в Магнитогорск на временное проживание. Постоянного места работы он не имеет, к уголовной ответственности не привлекался. По предварительным данным, молодой человек планировал осуществлять сбыт наркотических средств бесконтактным способом с помощью сети Интернет, организуя временные тайники-закладки на территории города Магнитогорска», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД по Магнитогорску Мария Морщакина.

Возбуждены уголовные дела. Парню грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.