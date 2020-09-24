В Магнитогорске задержан педофил за изнасилование пятилетней девочки
Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Магнитогорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
Как сообщил старший помощник руководителя СКР по региону Владимир Шишков, по версии следствия, подозреваемый совершил преступление против половой неприкосновенности пятилетней девочки.
Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.
Как сообщил собственный источник и как об этом писали жители в социальной сети, мужчина домогался детей возле школ. Стражи порядка не исключают, что это
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