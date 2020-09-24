ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Магнитогорске задержан педофил за изнасилование пятилетней девочки

Происшествия
Сегодня, 14:29
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Магнитогорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по региону Владимир Шишков, по версии следствия, подозреваемый совершил преступление против половой неприкосновенности пятилетней девочки.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.
Как сообщил собственный источник и как об этом писали жители в социальной сети, мужчина домогался детей возле школ. Стражи порядка не исключают, что это 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Вчера, 17:44
Перед судом Златоуста предстанет бывший руководитель центра юных техников
Вчера, 17:29
Полицейские Магнитогорска задержали москвичей, приехавших делать «закладки»
Вчера, 17:10
В Челябинске будут судить водителя, стрелявшего в полицейского
Вчера, 16:38
Челябинка хотела продать щенка, а стала обладательницей кредита в 1,4 миллиона рублей
Вчера, 13:58
Жительница Златоуста не позволила мошенникам обмануть ее на миллион рублей
Вчера, 12:11
На трассе в Верхнеуральском районе получила смертельные травмы жительница Кемеровской области
Вчера, 10:26
В Челябинске «Газель» не пропустила скорую – машина медиков перевернулась
22.09.20 20:22
Осуждены бывший ректор УралГУФК и его дочь
22.09.20 18:02
Суд продлил Евгению Тефтелеву меру пресечения и отложил рассмотрение дела
22.09.20 16:59
Замминистра строительства региона хотела выйти из СИЗО под залог в миллион рублей
Политика
Сегодня, 14:58
Вновь избранные депутаты ЗСО Челябинской области получили мандаты. Список
Общество
Сегодня, 12:11
Челябинцы просят прокуратуру и ОНФ помочь переселить их из аварийного барака
Новости
Сегодня, 13:55
Происшествия
В Чебаркуле инспектору ДПС пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного гонщика
Сегодня, 12:44
Происшествия
Хищение денег при благоустройстве парка Терешковой в Челябинске обернулось уголовным делом
Сегодня, 12:41
Культура
 В Историческом музее состоится VIII научная конференция «Этнические взаимодействия на Южном Урале»
Сегодня, 11:16
Общество
В Челябинске продавцы и покупатели торговых комплексов продолжают нарушать масочный режим
Сегодня, 10:14
Происшествия
На мокрой трассе под Златоустом насмерть разбился молодой водитель
Материалы рубрики
Сегодня, 13:55
Происшествия
В Чебаркуле инспектору ДПС пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного гонщика
Сегодня, 12:44
Происшествия
Хищение денег при благоустройстве парка Терешковой в Челябинске обернулось уголовным делом
Сегодня, 10:14
Происшествия
На мокрой трассе под Златоустом насмерть разбился молодой водитель
Вчера, 19:15
Происшествия
В Снежинске вынесен приговор в отношении бывшего высокопоставленного росгвардейца
Вчера, 17:44
Происшествия
Перед судом Златоуста предстанет бывший руководитель центра юных техников
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика