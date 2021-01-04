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В Магнитогорске задержана аферистка, похищавшая деньги пенсионеров под прикрытием денежной реформы

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские задержали мошенницу, которая ходила по квартирам пенсионеров и сообщала о проведении денежной реформы. Деньги пожилых людей она обменивала на билеты «Банка приколов».

В полицию Магнитогорска обратилась 75-летняя женщина. Она сообщила, что к ней в квартиру пришла незнакомая женщина, которая рассказала, что в городе сейчас проходит денежная реформа. Обмен старых денег на новые происходит на дому. Бабушка поверила мошеннице и отдала ей всю наличность, которая была в доме. Это 200 тысяч рублей. Взамен аферистка ей передала билеты «Банка приколов».

«Сотрудники уголовного розыска задержали неработающую, ранее судимую жительницу Магнитогорска. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество». Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания», - рассказали в региональном полицейском главке.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают южноуральцев предупредить своих родственников и знакомых более старшего возраста о существующих способах обмана, которые используют злоумышленники. Денежные купюры на дому никто не обменивает. Необходимо быть внимательными и не впускать в квартиру или дом незнакомых людей, даже если они представляются специалистами каких-либо служб. В таких случаях нужно обязательно перезвонить в организацию, от лица которой действуют незнакомцы, и уточнить информацию.