В мэрии Златоуста опровергли слухи об угрозе взрыва на стадионе

В администрации Златоуста опровергли слухи об угрозе взрыва на стадионе по проспекту Гагарина, где коммунальщики задели газовую трубу.

В мэрии заявили, что общественная организация «Гражданский патруль», разославшая в СМИ информацию о том, что здание ФСБ, детский садик и десяток жилых домов едва не взлетели на воздух из-за ошибки работников коммунальной службы, не соответствует действительности.

«Заголовки у «Гражданского патруля» яркие, но ничего общего с действительностью они зачастую не имеют, как и в данном случае. Коммунальщики действительно задели газовую трубу, но никакой угрозы взрыва не было. Общественники сделали из мухи слона», - подчеркнули в администрации.

Тем временем, активисты «Гражданского патруля» уверены, что по вине нерадивых рабочих, которые при снятии слоя грунта повредили газовую трубу, серьезной опасности могло подвергнуться огромное количество людей, включая малышей и контрразведчиков.

Руководитель местного отделения данной общественной организации Андрей Королёв предположил, что «никакого проекта благоустройства не было, поскольку при проведении подобных работ всегда нужно сверяться с планом коммуникаций».

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«То, что рабочие просто так вырвали трубу, говорит либо об их некомпетентности, либо о том, что им не с чем было сверяться, не говоря уже о том, что их никто не контролировал. Если бы труба взорвалась, очень много людей пострадало бы, в том числе и дети», - отметил Андрей Королёв.

«Гражданский патруль» обратился в местную администрацию и МЧС с просьбой провести проверку по факту случившегося.

В администрации Златоуста тем временем заверили, что проект благоустройства, конечно же, есть. В мэрии отметили, что ситуация штатная: от подобных эксцессов, увы, никто не застрахован.

«Работы на том участке стадиона, где проходит трубопровод, сразу после случившегося были приостановлены – для согласования дальнейших действий со специалистами ответственных служб. В той части, где коммуникаций нет, благоустройство спортивного объекта продолжается», - сообщили в администрации Златоуста.