03.08.2021
Челябинцы смогут вернуть часть средств, потраченных на занятия спортом
03.08.2021
Сотрудница соцзащиты Чебаркуля обвиняется в мошенничестве с детскими пособиями
03.08.2021
В мэрии Златоуста опровергли слухи об угрозе взрыва на стадионе
03.08.2021
Челябинский художник «разговорил» телекоммуникационные шкафы «Ростелекома»
03.08.2021
Челябинское УФАС проверило жалобу на закупку 40 автобусов
03.08.2021
ММК оказывает серьезную поддержку детям и беременным женщинам
В мэрии Златоуста опровергли слухи об угрозе взрыва на стадионе
02.08.2021
В четверьфинале Олимпиады сборная России по водному поло встретится с Австралией
02.08.2021
Златоустовские ватерполистки помогли сборной России выйти в четвертьфинал Олимпийских игр
22.07.2021
Жители Златоуста винят в нашествии крыс и насекомых кафе в жилом доме
21.07.2021
В Златоусте на городской свалке произошел выброс метана
В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются
03.08.2021
В сгоревшем лесу около поселка Джабык зацвели подснежники
02.08.2021
Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
02.08.2021
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021