В Металлургическом районе Челябинска без отопления остались 68 домов

В Челябинске произошла коммунальная авария, которая оставила без отопления 68 домов. На месте работают сотрудники МУП «ЧКТС».
Как сообщили в администрации Челябинска, в связи с повреждением на теплотрассе Д300 в районе дома № 38 по улице Богдана Хмельницкого в 12:50 отключено отопление в 68 домах частного сектора по улицам Полтавской, Богдана Хмельницкого, Ушакова.
Место повреждения уже локализовано и устраняется силами МУП «ЧКТС».
Кроме того, из-за аварии кипяток вышел на поверхность, поэтому на месте на данный момент также работают дорожники.
В мэрии сообщили, что тепло поступит в дома к десяти часам вечера.