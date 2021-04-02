В Миассе будут судить бизнесмена, организовавшего незаконную добычу грунта

Следователями Миасса (Челябинская область) завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконное предпринимательство». Сумма дохода превысила шесть миллионов рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый на территории карьера по улице Щукина с помощью собственной специализированной техники организовал добычу и реализацию грунта скальной породы, не имея лицензии на осуществление производимых работ.

«В результате своей противоправной деятельности получил доход в размере около шести миллионов рублей. На период следствия в отношении обвиняемого избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщил врио руководителя пресс-службы регионального полицейского главка Григорий Макеев.

Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд Миасса.