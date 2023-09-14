14.09.2023
В Миассе экскаватор придавил легковушку
13.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября (18+)
13.09.2023
В Челябинске под эгидой «Ростелекома» обсудили ряд актуальных вопросов эксперты и бизнес-элита
13.09.2023
ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области» признано банкротом
13.09.2023
Челябинцы подозревают застройщика и должностных лиц в махинациях с домами ради выгоды
13.09.2023
Копейский рабочий предстанет перед судом по делу о гибели коллеги
В Миассе экскаватор придавил легковушку
09.08.2023
В Челябинске скорая помощь столкнулась с грузовиком
06.08.2023
В Челябинской области на трассе М-5 ограничили движение из-за двух ДТП и дорожных работ
04.08.2023
В Саткинском районе грузовик кузовом «зацепил» трубопровод
03.08.2023
В Челябинске на пересечении Доватора и Шаумяна столкнулись две иномарки
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023
Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных
12.09.2023
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023
Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих
11.09.2023