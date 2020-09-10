В Миассе из-за недосмотра пьяной матери двухлетний малыш упал с шестого этажа

В Миассе (Челябинская область) ребенок выпал из окна шестого этажа, когда его пьяная мать решила покурить в туалете.

Мировой судья судебного участка №4 рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется по части первой статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Следствием было установлено, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышла в туалет выкурить сигарету, оставив двухлетнего ребенка без присмотра в комнате с раскрытым настежь окном.

В результате мальчик взобрался на табуретку, затем на подоконник и выпал из окна шестого этажа, получив многочисленные травмы. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Женщина вину в совершенном преступлении признала полном объеме. Судом ей назначена мера уголовно-правового характера в виде 20-тысячного судебного штрафа.