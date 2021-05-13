В Миассе на пожаре в частном доме погибли двое мужчин и женщина

В Миассе (Челябинская область) в ночь с 12 на 13 мая из-за неосторожного обращения с огнем в частном доме возник пожар. В огне погибли три человека.



Дом на двух хозяев вспыхнул на улице Лесопильная. Прибывшие пожарные увидели горение внутри одной из половин дома. Внутри было плотное задымление.



Пожарные приступили к тушению. В это время звено газодымозащитной службы обнаружило в одной из комнат двоих мужчин и женщину. Они не подавали признаки жизни.





Пожарным удалось остановить огонь и не допустить его распространение на другую половину дома.



«Со слов соседей в доме проживал мужчина, который вел асоциальный образ жизни, нередко приводил в себе и гостей. Этот вечер для компании закончился трагически», - сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.



По предварительным данным, пожар возник из-за курения в алкогольном опьянении. Точную причину возгорания установят специалисты отделения дознания.



В тушении огня от МЧС задействовали 19 человек и пять единиц техники.



Фото: ГУ МЧС по Челябинской области