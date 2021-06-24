В Миассе пьяные покатушки с пивом в багажнике закончились трагедией

Студент из Миасса (Челябинская область), который катал своих приятелей, пьющих пиво, в багажнике, осужден за неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью. Во время поездки один из парней выпал на дорогу и получил сильные повреждения.

Судом Миасса вынесен приговор в отношении 18-летнего студента. Он признан виновным приговор в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения».

«Установлено, что в ночное время в сентябре 2020 года подсудимый, не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем ВАЗ-2107, переданным ему самим потерпевшим, двигался по проезжей части улице Керченской. При этом сам хозяин машины - потерпевший и третий приятель находились в багажном отделении, куда сели самостоятельно», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Во время движения подсудимый, не имея навыков управления, петлял по дороге «восьмеркой», в результате таких маневров один из парней выпал из багажника. Он получил травмы головы с переломами затылочной и височной кости, ушиб головного мозга с развитием отека.

Горе - водитель скрылся с места происшествия. Известно, что он сирота и раньше уже имел проблемы с законом.

Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.