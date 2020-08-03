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В Миассе скончалась четвертая жертва ДТП с участием полицейского

Происшествия
Сегодня, 10:41
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Автор: 
Инна Шемаева

В Миассе (Челябинская область) количество жертв аварии с участием полицейского выросло до четырех человек. Второго августа в больнице умерла 17-летняя девушка.

Девушка была доставлена в больницу с многочисленными травмами, несмотря на все усилия медиков, спасти ее жизнь не удалось.

Напомним, трагедия произошла около полуночи 31 июля на Тургоякском шоссе. Автомобиль Hyundai влетел в опору железнодорожного моста. Известно, что за рулем иномарки был 23-летний полицейский, который проходил службу в ОМВД России по городу Миассу. Он и еще два человека погибли на месте ДТП.

В региональном полицейском главке в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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