В Миассе скончалась четвертая жертва ДТП с участием полицейского

В Миассе (Челябинская область) количество жертв аварии с участием полицейского выросло до четырех человек. Второго августа в больнице умерла 17-летняя девушка.

Девушка была доставлена в больницу с многочисленными травмами, несмотря на все усилия медиков, спасти ее жизнь не удалось.

Напомним, трагедия произошла около полуночи 31 июля на Тургоякском шоссе. Автомобиль Hyundai влетел в опору железнодорожного моста. Известно, что за рулем иномарки был 23-летний полицейский, который проходил службу в ОМВД России по городу Миассу. Он и еще два человека погибли на месте ДТП.

В региональном полицейском главке в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.