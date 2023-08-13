В Миассе в ДТП погиб 16-летний подросток, севший за руль, не имея прав

В Миассе (Челябинская область) рано утром воскресенья, 13 августа, в ДТП получил смертельные травмы 16-летний подросток, севший за руль, не имея водительского удостоверения. С ним была 15-летняя спутница – ее госпитализировали.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла в семь утра у дома №4 по улице Пушкина. Юный водитель за рулем легковушки ВАЗ-2106 на изгибе дороги вправо не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

На встречке подросток столкнулся с «Ладой Вестой», за рулем которой находилась водитель 1990 года рождения, и «Исудзу» под управлением парня 2002 года рождения.

От полученных в ДТП травм юный водитель ВАЗа скончался в больнице Миасса. Юная пассажирка получила ранения, находится в больнице.

По факту ДТП проводится проверка.