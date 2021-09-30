В Миассе венки на памятнике «Вечный огонь» у мемориала «Скорбящая мать» спалил бомж

Полицейские Миасса (Челябинская область) задержали ранее судимого горожанина без определенного места жительства, который у мемориала «Скорбящая мать»сжег венки на памятнике «Вечный огонь».

По «горячим» следам сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан ранее судимый 38-летний мужчина без определенного места жительства.

Как сообщили в региональном полицейском главке, в результате данного происшествия сотрудникиотдела МВД России по городу Миассу проводятдоследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение