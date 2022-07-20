20.07.2022
«Уральская кузница» наградила металлургов за высокие достижение в труде
20.07.2022
Подробности: в Миассе во время купания мог утонуть еще один ребенок
20.07.2022
Преподаватели из Миасса распространяли негативную информацию про СВО на Украине
20.07.2022
В Миассе во время купания утонула 12-летняя девочка
20.07.2022
Спасатели Златоуста спасли двух пожилых людей горно-таежной местности
20.07.2022
Из Челябинска впервые запустят прямые авиарейсы в Новокузнецк
В Миассе во время купания утонула 12-летняя девочка
С 20 июля трамваи будут брать и высаживать пассажиров на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева
19.07.2022
Курчатовский район активизировал борьбу с несанкционированными свалками
19.07.2022
Почему в Челябинской области буксует мусорная реформа: в «мусорном» тупике оказались Касли
18.07.2022
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
18.07.2022
Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
15.07.2022