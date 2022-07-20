В Миассе во время купания утонула 12-летняя девочка

В Миассе (Челябинская область) во время купания в реке утонула 12-летняя девочка. Спасатели искали тело ребенка больше часа.

Как сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева, ребенок утонул ребенок при купании в реке Миасс.

Тело ребенка было найдено в десяти метров от берега. Его искали более часа.

Полиция ведет расследование, уточняются обстоятельства произошедшего.