В миасском поселке Мелентьевка пожарные ликвидируют серьезный пожар
Происшествия
Сегодня, 16:41
В поселке Мелентьевка города Миасса (Челябинская область) сегодня днем, десятого июня, произошел пожар в частном одноэтажном доме по улице Станочной.
Видео с места происшествия выложили в сообществе "Свободный Миасс".
Сотрудник пресс-центра ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Юрин сообщил агентству "Урал-пресс-информ", что пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняются.
Пожарные подразделения еще работают на месте.
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