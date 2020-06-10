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В миасском поселке Мелентьевка пожарные ликвидируют серьезный пожар

Происшествия
Сегодня, 16:41
Автор: 
Евгения Александрова

В поселке Мелентьевка города Миасса (Челябинская область) сегодня днем, десятого июня, произошел пожар в частном одноэтажном доме по улице Станочной.

Видео с места происшествия выложили в сообществе "Свободный Миасс".

Сотрудник пресс-центра ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Юрин сообщил агентству "Урал-пресс-информ", что пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняются.

Пожарные подразделения еще работают на месте.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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