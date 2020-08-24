В нацпарке «Зигальга» вандалы повредили установленные вдоль его границы аншлаги
В национальном парке "Зигальга" (Катав-Ивановский район, Челябинская область) неизвестные повредили пять информационных аншлагов.
Как сообщает телеграм-канал "Зигальга ньюс", аншлаги были установлены вдоль границы особо охраняемой природной территории - на лесной дороге между посёлками Тюлюк и Александровка.
По данному факту проводится административное расследование. На месте правонарушения побывала полиция, идёт опрос свидетелей.
Злоумышленникам грозит штраф. Кроме того, им предстоит возместить ущерб, нанесённый национальному парку.
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