В Нагайбакском районе возбуждено уголовное дело о хищении денег, сданных родителями на питание школьников

В Нагайбакском районе (Челябинская область) по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств родителей, сданных на питание детей. Сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.

Прокуратурой Нагайбакского района проведена проверка организации питания в МОУ «Фершампенуазская средняя школа».

Было установлено, что продукты питания покупаются на средства областного и местного бюджета, а также за счет родителей.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, за 2019-2020 учебный год родители сдали порядка 700 тысяч рублей.

Также было установлено, что собранные не все деньги, которые были собраны с родителей, были сданы в кассу школы. 208 тысяч рублей были похищены.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».