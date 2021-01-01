Подрядчика будут судить за хищение бюджетных миллионов, направленных на реконструирую стадиона «Центральный»

В Челябинской области за сутки умерло восемь пациентом с ковидом

В новогоднюю ночь из челябинской высотки эвакуировали 20 человек

В ночь с 31 декабря на 1 января в Челябинске в многоэтажном доме произошел пожар, на котором погибли мужчина и женщина. Из задымленного подъезда эвакуировали 20 человек, в числе которых были четыре ребенка, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Захаренко поступило около четырех часов утра. Первые подразделения, прибывшие на место через несколько минут, увидели шедший из квартиры на первом этаже густой дым.

«При тушении пожара огнеборцами в горящей квартире обнаружены два человека – мужчина и женщина - без признаков жизни, - рассказали в чрезвычайном ведомстве. - Из задымленного подъезда было эвакуировано 20 человек, в том числе четыре ребенка. В результате пожара пострадало четыре человека (взрослые): они получили отравления продуктами горения и были госпитализированы в медицинское учреждение».

Пожар на площади 15 квадратных метров ликвидировали в пять утра. При тушении возгорания от МЧС задействовали шесть единиц техники и 20 человек личного состава.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.