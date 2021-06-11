В Новосибирске задержан владелец частного пансионата для престарелых из Верхнего Уфалея

Полицейские Нязепетровска (Челябинская область) в ходе служебной командировки в Новосибирск задержали подозреваемого в краже денег с банковского счета. Жертвой мошенника стал дедушка из дома престарелых Верхнего Уфалея. А его обидчиком – владелец этого пансионата.

Пенсионер проживал в частном доме престарелых, организованном на территории города Верхний Уфалей уроженцем Кыштыма. Подозреваемый - владелец частного заведения - помогал переоформить нязепетровцу банковскую карту и подключил мобильный банк по номеру своего телефона, вследствие чего имел доступ к денежным средствам своего подопечного. Подозреваемый путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства на сумму не менее сорока тысяч рублей.

Махинации были обнаружены родственниками пожилого человека уже после его смерти.

Возбуждено уголовное дело

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.