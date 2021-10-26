В Новосинеглазово малыш умер, выпив растворитель

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя подозреваемого в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, в квартире одного из домов поселка Новосинеглазово скончался двухлетний мальчик. Ребенок выпил из бутылки жидкость – растворитель. Отравление явилось причиной смерти.

Жидкость принес в квартиру сожитель матери и оставил в доступном для ребенка месте.

Об этом сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.