В Октябрьском районе в ДТП погибли подростки

В Октябрьском районе (Челябинская область) 18-лений бесправник в ДТП на автомобиле, который не имел регистрационных знаков. Он и 16-летний пассажир погибли на месте. 14-летний мальчик госпитализирован.

Авария со смертельным исходом произошла на 12 километре автодороги Подовинное-Уйско–Чебаркульское-Каракульское на территории Октябрьского района.

«Водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», по предварительным данным, выехал на сторону предназначенную для встречного движения (выезд на данном участке запрещен), где совершил наезд на препятствие «водопропускную трубу», - сообщили в ГИБДД Челябинской области.

В результате ДТП водитель и несовершеннолетний 16-летний пассажир, от полученных травм скончались на месте происшествия, еще один 14-летний несовершеннолетний пассажир госпитализирован.

Водитель не имел право на управление транспортным средством, автомобиль ВАЗ не был зарегистрирован и был без государственных регистрационный знаков. К административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался четыре раза, в том числе за управление в нетрезвом состоянии.

Сотрудниками госавтоинспекции установлено, что водитель приобрел свой автомобиль год назад согласно договору купли продажи.

Проводится проверка.