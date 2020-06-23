В отношении чиновников администрации Челябинска возбуждено уголовное дело

После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Челябинска.

Надзорное ведомство проверяло законность при приобретении в муниципальную собственность в 2018 году автобусов ООО «Общественный городской транспорт».

Прокурорской проверкой было установлено, что в декабре 2017 года по результатам торгов между МУП «Челябинское автотранспортное предприятие» (ЧАП) и вновь созданным ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ) был заключен договор купли-продажи автобусов, необходимых для транспортного обслуживания населения города Челябинска, стоимостью свыше 350 миллионов рублей.

При этом ООО «ОГТ», подконтрольное администрации города, должно было заключить с администрацией соглашение о его целевом использовании. Этого сделано не было.

«В связи с этим администрация Челябинска в результате несогласованности действий ответственных структурных подразделений была вынуждена направить в Арбитражный суд Челябинской области исковое заявление о расторжении договора купли-продажи и передаче имущества в муниципалитет с возмещением денежных средств ООО «ОГТ», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Иск администрации был удовлетворен, договор купли-продажи расторгли, и ООО «ОГТ» передало администрации купленные автобусы. Приказом КУИиЗО они были включены в реестр муниципального имущества.

«Администрацией города оценка технического состояния данного муниципального имущества, полученного от ООО «ОГТ» в рамках исполнения решения суда, не проводилась, несмотря на то, что оно фактически эксплуатировалось ООО «ОГТ» в период с декабря 2017 года по июль 2018 года и объективно имело амортизационный износ. Кроме того, на момент включения имущества в муниципальную собственность из 309 транспортных средств в исправном состоянии находилось лишь 72 автобуса. Оставшееся движимое имущество являлось непригодным для эксплуатации по целевому назначению», - добавила Наталья Мамаева.

А в 2018 году чиновники администрации, несмотря на судебное решение, вновь отдали автобусы ООО «Общественный городской транспорт» для обслуживания населения. До настоящего времени они эксплуатируются ООО «ОГТ», каких-либо платежей за его использование в бюджет не поступает.

«Таким образом, руководство структурных подразделений администрации города, отвечающее за эффективное использование муниципального имущества, а также за реализацию транспортного обслуживания населения Челябинска, имея возможность откорректировать работу подконтрольного им ООО «ОГТ», ненадлежащим образом исполняя свои должностные обязанности, способствовало перечислению из городского бюджета денежных средств в счет оплаты имущества, находящегося в непригодном для эксплуатации состоянии», - сообщила Наталья Мамаева.

Тем самым бюджету Челябинска, по ее словам, был причинен ущерб на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части первой статьи 293 УК РФ «Халатность».

Напомним, в марте 2019 года прокуратура Челябинска по поручению прокурора области Виталия Лопина на основании информации Контрольно-счетной палаты города провела проверку в отношении ООО «Общественный городской транспорт».

В ходе проверки были выявлены факты умышленного завышения стоимости ремонтных работ за счет применения повышающих коэффициентов, не предусмотренных условиями заключенного с ООО «Первая Гильдия+» договора на сумму свыше 3,5 миллиона рублей.

Более того, были установлены случаи фиктивного оформления должностными лицами ООО «ОГТ» работ по техническому обслуживанию автобусов на сумму свыше 2,7 миллиона рублей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере».

Также прокуратурой было установлено, что ООО «Общественный городской транспорт» были переданы шесть автобусов на основании договора, устанавливающего завышенную стоимость арендной платы.

Кроме того, прокуратура Челябинской области ранее возбудила административное дело в отношении директора ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрия Холода по статье 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». Основанием для этого стал 16-миллионный долг перед работниками предприятия. По данной причине второго ноября 2018 года автобусы не вышли на линию.

Ранее прокуратура установила прямую корыстную заинтересованность руководства ООО «Первая Гильдия+» в совершении противоправных действий в отношении ООО «ОГТ» с использованием своего служебного положения.

В ноябре 2018 года по требованию прокуратуры в отношении экс-заместителя директора ООО «Общественный городской транспорт» Рустама Тимуршина возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации».