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08.06.2021 20:38

В отношении сотрудников аэропорта Челябинска возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении представителей авиапредприятия, подозреваемых в совершении группой лиц по предварительному сговору коммерческого подкупа.

Фигурантами уголовного дела, возбужденного следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СКР, стали двое руководителей служб акционерного общества «Челябинское авиапредприятие», отвечающих за электротехническое обеспечение полетов, обслуживание и ремонт электрооборудования.

Им инкриминируется совершение тяжкого коррупционного преступления, предусмотренного статьей «Коммерческий подкуп или незаконное получение денежных средств за совершение действий, входящих в служебные полномочия, в интересах дающего, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

По версии следствия, в 2020 году в рамках исполнения государственного контракта, заключенного с ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», акционерным обществом «Центрдорстрой» производились работы по реконструкции аэропортового комплекса.

В марте 2020 года подозреваемые, уполномоченные на выдачу нарядов-допусков и распоряжений на выполнение работ в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт, по предварительному сговору между собой, выдвинули условие представителю организации, производящей реконструкцию аэропортового комплекса, о выплате им денежного вознаграждения за беспрепятственную выдачу требуемых для работы в электроустановках нарядов-допусков.

Представитель АО «Центрдорстрой», заинтересованный в своевременном выполнении условий государственного контракта, согласился с условием злоумышленников.

В результате оба подозреваемые получили от исполнителя государственного контракта незаконные денежные средства.

Выявлению тяжкого преступления способствовала слаженная работа сотрудников УФСБ России по Челябинской области, ОЭБ и ПК Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте и Уральского следственного управления на транспорте СК России.

В настоящее время следователями Уральского следственного управления на транспорте СК России организуется и проводится комплекс следственных действий и иных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы, а также выявление дополнительных эпизодов аналогичной преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, третьего марта, в столице Южного Урала сотрудники ФСБ задержали директора аэропорта руководителя АО «Челябинское авиапредприятие» Андрея Осипова. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Автор: Инна Шемаева
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