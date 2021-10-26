В Озерске пьяный бесправник насмерть сбил пешехода и скрылся

Полицейские Озерска (Челябинская область) задержали водителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил пешехода и уехал с места аварии. Женщина скончалась на месте.

ДТП со смертельным исходом произошло на улице Свердлова.

«Водитель автомобиля «ВАЗ-21154» 1995 года рождения, находясь в состоянии опьянения, при повороте налево не справился с управлением транспортного средства и допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на стойку дорожного знака, а также на пешехода, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В результате чего, пешеход от полученных травм скончалась на месте», - сообщили в полиции Озерска.



Сотрудниками ГИБДД водитель «ВАЗ-21154» был установлен и задержан.



По данным административной практики водитель ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД РФ, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен права управления.



В настоящее время по факту данного дорожно – транспортного происшествия проводится проверка.