В Озерске вынесли приговор экс-сотруднице полиции, укравшей деньги у потерпевшего

Бывший эксперт полиции из Озерска (Челябинская область) осуждена за хищение денежных средств из квартиры потерпевшего. Она признана виновной в краже в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

В мае 2020 года осужденная, являясь экспертом отделения полиции, в составе следственно-оперативной группы прибыла в квартиру потерпевшего по сообщению о краже денежных средств. После обыска пропавшие деньги в размере 350 тысяч рублей были обнаружены в квартире.

Увидев, что обнаруженные денежные средства потерпевший положил в шкаф, сотрудница полиции похитила их и впоследствии распорядилась по своему усмотрению.

С учетом смягчающих вину обстоятельств, наличия на иждивении несовершеннолетних детей виновной назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании статьи 82 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста.