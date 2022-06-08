В Первомайском здание, в котором погиб подросток, демонтирован

Прокуратурой проведена проверка по факту гибели подростка на заброшенном объекте в Первомайский (Агаповский район). Объект, на котором погиб подросток, демонтирован, приняты меры к ограничению свободного доступа к другим аварийным сооружениям.

Прокуратурой Агаповского района установлено, что на территории Первомайского сельского поселения расположен ряд ветхих, аварийных, разрушенных объекта, правообладатели которых не установлены или находятся в частной собственности. Целостность фасадов зданий и крыш частично нарушена, стеклопакеты в оконных проемах и двери отсутствуют, при этом свободный доступ в здания.

«Возможность свободного проникновения в указанные здания создает условия для совершения противоправных действий, в том числе и в отношении детей, делает их опасными и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу лиц в случае их разрушения или использования не по назначению гражданами, а также может привести к иным чрезвычайным ситуациям», - сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Прокурором района в адрес главы Первомайского сельского поселения внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, удовлетворено. Объект, на котором погиб подросток, демонтирован, приняты меры к ограничению свободного доступа к иным аварийным сооружениям.

Напомним, 16 мая в доме по улице Набережной в поселке Первомайский в здании бывшего овощехранилища произошло обрушение кровли, вследствие чего завалило обломками 12-летнего ребенка, который скончался в ходе транспортировки в больницу в машине скорой помощи.

Добавим, что прокурором Агаповского районе в адрес глав еще восьми сельских поселений внесены представления об устранении нарушений закона. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре района.