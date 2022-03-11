В Пласте погиб горнорабочий

В Пласте (Челябинская область) в шахте промышленного предприятия обнаружено тело горнорабочего. Следственный комитет по Челябинской области проводит проверку.

Тело рабочего в шахте промышленного предприятия было обнаружено десятого марта. По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы в результате падения кабины лифта. Об этом сообщили в СКР по Челябинской области.

По данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи СК и сотрудники контролирующих органов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.