В Пластовском районе в отношении экс-главы поселения возбудили уголовное дело

В Пластовском муниципальном районе (Челябинская область) по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий бывшим главой администрации Демаринского сельского поселения Александром Докаловым.

Прокуратурой было установлено, что чиновник выдал местному жителю подложную выписку из похозяйственной книги, подтверждающую факт его проживания на территории поселения в 1997-2001 годах.

«На основании указанного документа была произведена регистрация права собственности гражданина на земельный участок, расположенный в границах поселения», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам их рассмотрения в отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Сейчас Докалову вменяют еще четыре аналогичных эпизода.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области, по версии следствия, в 2015 году подозреваемый, превышая должностные полномочия, зная об отсутствии у граждан прав пользования земельными участками, осуществил выдачу им фиктивных выписок из похозяйственной книги о якобы наличии у них прав (речь идет о четырех земельных участках). В дальнейшем граждане, не имевшие прав на получение земли, зарегистрировали права собственности на нее.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области. В рамках уголовного дела следователь СК поверяет причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступных эпизодов.

Следователем СК будет инициирован вопрос о признании выписок из похозяйственной книги недействительными и дальнейшем возврате земельных участков в муниципальную собственность.