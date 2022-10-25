25.10.2022
Депутаты попросили оценить высказывания ректора Института русского языка
25.10.2022
В подземных переходах на проспекте Ленина стало бело и светло
25.10.2022
После пожара в Карталинском районе на пепелище обнаружены два трупа
25.10.2022
Озерчане возмущены девочкой, которая издевалась над маленькой собачонкой
25.10.2022
Житель Варны спас женщину на пожаре
25.10.2022
Остановку на площади Революции Челябинска разбил мечтатель
В подземных переходах на проспекте Ленина стало бело и светло
17.10.2022
Андрей Ксензов заявил о скором окончании ремонта подземных переходов на проспекте Ленина
10.10.2022
Подземный переход на площади Революции избавят от недостатков до конца октября
15.09.2022
Неприкрытая опасность: челябинское подземелье напротив «Детского мира» может «поглотить» пешеходов
11.09.2022
Подземелье ужасов: челябинцы шли праздновать День города, рискуя здоровьем
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022