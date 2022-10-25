В подземных переходах на проспекте Ленина стало бело и светло

Ремонт подземных пешеходных переходов на проспекте Ленина в Челябинске почти завершен, остались последние штрихи.

Напомним, работы проводятся на объектах, расположенных на пересечениях проспекта Ленина с улицами Свободы и 3-го Интернационала, а также на площади Революции.

Привести подземные переходы в надлежащее состояние решила глава Челябинска Наталья Котова, дав подчиненным соответствующее поручение. О том, как оно исполняется, заместитель по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов в очередной раз отчитался мэру накануне, 24 октября.

Замглавы города доложил, что основные работы завершены, осталось доделать кое-где косметический ремонт. В том, что подземные переходы на проспекте Ленина, на стенах которых еще недавно пестрели невнятные надписи и бездарные рисунки, действительно преобразились, корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» убедилась лично, спустившись в оба перехода.

Теперь здесь чисто, светло и бело. А главное - установлены камеры видеонаблюдения, которые проследят за порядком: теперь, если горе-художники захотят оставить в переходах свой новый след, неизвестными их уже не назовут и призовут к ответственности за порчу муниципального имущества.

Единственное, что осталось доделать (и это не относится к косметическому ремонту) в подземном переходе на перекрестке проспекта Ленина и Свободы - заделать оставшуюся дыру в полу, установив постоянную, металлическую, решетку вместо временной деревянной.

Что касается перехода на пересечении проспекта Ленина с улицей 3-го Интернационала, то там сквозь свежую покраску нет-нет, да и проступят бледно-зеленым пятном старые рисунки, которые, судя по всему, были настолько яркими, сделанными на века, что так просто закрасить их не получается.

Большая надежда - на камеры видеонаблюдения. Челябинцам очень хочется, чтобы чистота сохранилась в этих подземных переходах как можно дольше – здесь ходит огромное количество людей, и для них важно, чтобы обновленные «подземелья» снова не испортили любители рисовать, клеить, рекламировать.