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В «поплывшем» Шаголе по поручению Натальи Котовой срочно начнут отвод воды

В «поплывшем» Шаголе по поручению главы Челябинска Натальи Котовой будет срочно начат отвод воды с улично-дорожной сети.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, сегодня, 27-го марта, глава южноуральской столицы провела на месте подтопления межведомственное совещание, на котором также было принято решение провести оценку текущего состояния дороги и тротуаров в Шаголе (ЧВВАКУШе). Как заявили городские власти, «для понимания дальнейшей тактики исправления ситуации».

Отметим, в военный городок мэр Челябинска выехала после получения сигнала от жителей улицы 2-я Ирбитская, пожаловавшихся на ненормативное состояние дороги, в том числе подъездов и подходов к муниципальному детскому саду.