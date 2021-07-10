В поселке Джабык не эвакуировали пожилого мужчину, он погиб

Житель поселка Джабык Карталинского района (Челябинская область) обнаружен погибшим при разборе завалов одного из частных домов, сгоревших в результате перекидывания огня из лесного массива на населенный пункт.

С этой трагической новости начал вечернее заседание оперативного штаба десятого июля губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Погибший – мужчина 1943-го года рождения. Правоохранительные органы проводят проверку.

По словам главы региона, будет проведен анализ ситуации – предстоит выяснить, почему пожилой человек не был эвакуирован.