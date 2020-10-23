В реке Миасс найдено тело младенца, сброшенное в воду родителями
В реке Миасс, в районе улицы Университетская набережная Челябинска, сегодня, 23 октября, найдено тело семимесячного мальчика, мать которого ранее заявляла о том, что на нее напал неизвестный и похитил ребенка.
Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
«Тело ребенка найдено. Сейчас будет проводиться судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти», - сообщил Владимир Шишков.
Напомним, мать малыша заявила о похищении сына, а на самом деле сами родители сбросили его тело в воду, чтобы таким образом скрыть смерть мальчика.
Рассматриваются версии о том, что ребенок мог умереть от заболевания или был убит.
Возбуждено уголовное дело.
Также по поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина организована проверка органов системы профилактики и опеки.
Семья погибшего младенца неблагополучная. По предварительной информации, взрослые злоупотребляли спиртным и употребляли наркотики.
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