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В реке Миасс найдено тело младенца, сброшенное в воду родителями

Происшествия
Сегодня, 13:11
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Автор: 
Инна Шемаева

В реке Миасс, в районе улицы Университетская набережная Челябинска, сегодня, 23 октября, найдено тело семимесячного мальчика, мать которого ранее заявляла о том, что на нее напал неизвестный и похитил ребенка.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

«Тело ребенка найдено. Сейчас будет проводиться судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти», - сообщил Владимир Шишков.

Напомним, мать малыша заявила о похищении сына, а на самом деле сами родители сбросили его тело в воду, чтобы таким образом скрыть смерть мальчика.

Рассматриваются версии о том, что ребенок мог умереть от заболевания или был убит.

Возбуждено уголовное дело.

Также по поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина организована проверка органов системы профилактики и опеки.

Семья погибшего младенца неблагополучная. По предварительной информации, взрослые злоупотребляли спиртным и употребляли наркотики.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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