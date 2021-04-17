В результате столкновения четырех автомобилей на трассе М-5 под Миассом погиб один человек

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» столкнулись три большегруза и легковой автомобиль. Один человек погиб, один ранен.

Как сообщает пресс-службе ГИБДД региона, ДТП произошло 16 апреля в 17 часов на 1779 километре автодороги Москва-Челябинск на территории Миасского городского округа.

По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля МАН не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившимся впереди попутно автомобилем Исудзу, которым управлял 50-летний мужчина. После столкновения Исудзу выехал на полосу встречного движения, а МАН проехал вперед и столкнулся с остановившимся впереди попутным автомобилем Киа Рио, который после удара врезался в Вольво.

За рулем иномарки был 36-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Пассажир в легковушке – 28-летний мужчина - получил телесные повреждения. Он был госпитализирован в медицинское учреждение.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.