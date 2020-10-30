В селе Уйское утонула восьмилетняя девочка

В селе Уйское (Челябинская область) провалилась под лед и утонула восьмилетняя девочка. Родителей рядом не было.

По предварительной информации, сотрудники МЧС нашли ребенка в пятидесяти метрах от берега. К сожалению, выбраться самостоятельно из ледяной ловушки девочка не могла.

«Каждый год сотрудники МЧС настоятельно предупреждают: тонкий лед крайне опасен, особенно для детей без родительского присмотра. Остается только уповать на то, что этот случай станет поводом присмотреться к тому, чем заняты другие дети нашей области, в безопасности ли они, присматривает ли за ними кто-то», - отмечают в ГУ МЧС по Челябинской области.

Сотрудники ведомства напомнили, что безопасная толщина льда - не менее семи сантиметров, если речь идет о передвижении одного человека.

Выезд на лед на транспорте на территории Южного Урала запрещен: в регионе нет ледовых переправ, и подобное передвижение является нарушением требований безопасности и экологических требований региона.

Передвижение по льду в темное время суток запрещено.

Дети не должны передвигаться по льду и играть на нем без присмотра взрослых. Нахождение детей допустимо только в тех местах, где толщина льда соответствует нормам безопасности.

Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, необходимо немедленно вызвать спасателей по телефону «101» или «112».