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В Щучье будут судить челябинку, которая держала бомжей в рабстве

Происшествия
Сегодня, 13:19
Автор: 
Инна Шемаева

В Щучье (Курганская область) завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Челябинска в незаконном лишении свободы бомжей. Трех человек они держала в рабстве в подвале и заставляла на себя работать. За малейшую провинность бомжей обвиняемая наказывала.

Щучанским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы Челябинска, обвиняемой по статьям «Незаконное лишение человека свободы» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью не опасного для жизни человека».

Было установлено, что у жительницы Челябинска в селе Пивкино Щучанского района Курганской области был дом. В нем жили и работали по хозяйству бомжи.

«В конце декабря 2019 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и зная, что люди находятся от нее в зависимом положении, в целях наказания за малейшую провинность заставляла двоих мужчин и женщину спускаться в холодный подвал в доме, проход в который закрывала досками и ставила на него каркас кровати, чтобы последние не могли из него самостоятельно выбраться», - сообщили в пресс-службе СКР по Курганской области.

При этом, чтобы заставить одного из бомжей спуститься в подвал, женщина избила деревянной палкой и кочергой. Ему было нанесено порядка 90 ударов.

Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Обвиняемая находится под стражей. Свою вину она признала полностью.

Уголовное дело передано в суд.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
СКР
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