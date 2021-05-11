11.05.2021
Алексей Текслер выразил соболезнования жителям Татарстана в связи с трагедией в школе
11.05.2021
Южноуральским поисковикам удалось найти останки еще двух бойцов
11.05.2021
В Челябинске из окна выпал восьмилетний мальчик
11.05.2021
На Куйбышева продолжаются восстановительные работы
11.05.2021
Магнитогорец отдал аферистам деньги, которые копил на покупку квартиры
11.05.2021
Из Челябинска в Ханты-Мансийск запустят прямые авиарейсы
В школе Казани в результате стрельбы погибли девять человек, еще 20 – ранены
11.05.2021
Алексей Текслер выразил соболезнования жителям Татарстана в связи с трагедией в школе
11.05.2021
Большинство родителей недовольны качеством образования в школе
28.04.2021
«Последний звонок» для выпускников Челябинска прозвучит раньше обычного
27.04.2021
В 2021 году ЕГЭ стартует 31 мая, ОГЭ и ГВЭ – 24 мая
На площади Революции создают место отдыха для любителей экстрима
11.05.2021
Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
11.05.2021
Середина мая в Челябинской области будет по-летнему жаркой, а потом дожди и прохлада
10.05.2021
В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
09.05.2021
Южный Урал празднует Великую Победу
08.05.2021