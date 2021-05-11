В школе Казани в результате стрельбы погибли девять человек, еще 20 – ранены

Во вторник, 11 мая, в Казани в гимназию №175 ворвались два человека, которые устроили стрельбу в здании. В школе также прогремел взрыв. Девять человек погибло, еще 20 – получили ранения, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, первым умер охранник, который пытался помешать молодому человеку войти в школу с оружием. Стреляли на первом и третьем этажах. Одного из преступников задержали. Им, по данным Mash, оказался 19-летний парень. Он застрелил семерых восьмиклассников, охранника и уборщицу.

Во время задержания он заявил, что по месту его проживания заложена бомба. Второго преступника ликвидировали.

Силовики провели штурм школы. Из здания вывели 233 человека. 19 детей и двоих взрослых доставили в Республиканскую клиническую больницу Казани с ранениями различной степени тяжести.

При осмотре школы внутри нашли две растяжки. 12 мая в Татарстане объявлен днем национального траура.

В СК Татарстана возбудили уголовное дело об убийстве.