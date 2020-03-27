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В СК официально прокомментировали задержание магнитогорца, который принес в жилой дом газовый баллон

Происшествия
Сегодня, 13:20
Автор: 
Инна Шемаева

В Магнитогорске (Челябинская область) задержан местный житель, по вине которого погибли женщина и ребенок. Именно он принес в квартиру жилого дома газовый баллон, который взорвался при проведении ремонтных работ.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области задержан местный житель, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ  - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"В рамках расследования уголовного дела задержан 44-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления. В настоящее время подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения", - сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СКР по Челябинской области Александр Скорик.

Напомним, взрыв в пятиэтажном доме Магнитогорска по улице Доменщиков произошел сегодня в 19 часов 37 минут. Огонь перекинулся и на другие этажи, в настоящий момент возгорание локализовано. Жильцы двух подъездов эвакуированы. На месте ЧП были обнаружены двое погибших, один ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в детскую больницу, у него достаточно много ожогов.

По официальной информации, взрывчатых веществ на месте пожара не обнаружено.

Для организации помощи пострадавшим проводятся следующие мероприятия. Организован пункт временного размещения на 50 мест. В настоящее время в ПВР размещены 16 человек из числа эвакуированных из пострадавшего дома, остальные разместились на ночь и находятся сейчас у родственников, друзей, знакомых. Специалисты системы социальной защиты населения осуществляют патронаж пострадавших граждан и оказывают необходимую психологическую помощь.

Сегодня, 27 марта, администрация города начала осмотр вместе с проектантами и жильцами квартир всех помещений пострадавшей части дома для принятия решения о дальнейшей эксплуатации.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
взрыв газа
СКР
Магнитогорск
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