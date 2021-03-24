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В Снежинске служебная собака помогла раскрыть преступление

С помощью служебной собаки по кличке Глория полицейские Снежинска (Челябинская область) обнаружили похищенные из военно-патриотического клуба квадроциклы. Кражу совершили несовершеннолетние.

В полицию Снежинска поступило сообщение о том, что из гаража, расположенного на территории военно-патриотического клуба «Новый парк» по улице Щелкина, похищены два квадроцикла.

Первыми на место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска и инспектор-кинолог Иван Невзоров со своей служебной собакой Глорией.

«Служебная собака, взяв след от гаража, где стояли пропавшие квадроциклы, повела оперативников через территорию парка и указала предположительное направление движения, в котором проследовали злоумышленники на транспортных средствах. В указанном служебной собакой направлении сотрудники уголовного розыска увидели следы от квадроциклов и, следуя по ним, обнаружили в лесном массиве спрятанную технику», - сообщили в региональном главке.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению квадроциклов причастны двое несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следует отметить, что розыскная служебная собака Глория несет полицейскую службу в ОМВД России Снежинска более восьми лет. В 2020 году восточно-европейская овчарка отыскала самокат шестилетнего жителя Снежинска, который был украден.