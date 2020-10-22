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В Сосновском районе автоледи насмерть сбила пешехода

Происшествия
Сегодня, 11:11
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В Сосновском районе (Челябинская область) автоледи сбила пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть. От полученных травм мужчина скончался на месте. Его личность до сих пор не установлена.

Авария со смертельным исходом произошла на пятом километре автодороги Ключевка- Ужевка-Есаульский.

«Автоледи, управляя автомобилем Фольксваген Поло, по предварительным данным, совершила наезд на пешехода, внезапно вышедшего на проезжую часть с правой обочины. В результате дорожно-транспортного происшествия, неустановленный мужчина 35-40 лет от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

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