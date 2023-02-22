В Сосновском районе ищут пропавшего жителя поселка Томинский

В Сосновском районе (Челябинская область) продолжаются поиски пропавшего мужчины 1975 года рождения.

С заявлением о не вернувшимся домой 15 февраля сыне в полицию обратилась жительница поселка Томинский.

«В ходе расследования обстоятельств происшествия выяснилось, что позже пострадавший выходил на связь с одним из своих знакомых. Позвонив другу, он рассказал, как упал в овраг, но, так как сильно замерз, уже не может выбраться на дорогу самостоятельно. Не придав значения вечернему звонку, товарищ о разговоре забыл, вспомнив о нем лишь через несколько дней», - сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области.

К поиску пропавшего, начатому после заявления родственников, подключились спасатели мобильного отряда ПСС региона, а также волонтеры и добровольцы из числа местных жителей. Спасатели на снегоходах и пешим ходом, добровольцы пешком, а где-то на лыжах, обследуют район поселка, о котором упомянул в телефонном разговоре пропавший. Вчера, 21 февраля, поиск, осложненный снегопадами, результата не дал.