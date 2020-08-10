В Сосновском районе покупатель с гранатой устроил дебош в алкомаркете

В Сосновском районе (Челябинская область) покупатель устроил дебош в известном алкомаркете из-за того, что ему наступили на ногу. Он достал гранату и стал угрожать всем присутствующим.

Информация об инциденте появилась в социальных сетях в группе «Челябинск Online» в микрорайоне «Вишневая горка».

«Парню наступили на ногу и он устроил разборки при покупателях с гранатой. Я заставила продавцов с криком нажать кнопку вызова охраны», - написала одна из покупательниц магазина.

В пресс-службе регионального полицейского главка агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что в полицию по данному факту пока никто не обращался, но по факту публикации видео в социальных сетях началась проверка.