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В Сосновском районе покупатель с гранатой устроил дебош в алкомаркете

Происшествия
Сегодня, 16:04
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Автор: 
Инна Шемаева

В Сосновском районе (Челябинская область) покупатель устроил дебош в известном алкомаркете из-за того, что ему наступили на ногу. Он достал гранату и стал угрожать всем присутствующим.

Информация об инциденте появилась в социальных сетях в группе «Челябинск Online» в микрорайоне «Вишневая горка».

«Парню наступили на ногу и он устроил разборки при покупателях с гранатой. Я заставила продавцов с криком нажать кнопку вызова охраны», - написала одна из покупательниц магазина.

В пресс-службе регионального полицейского главка агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что в полицию по данному факту пока никто не обращался, но по факту публикации видео в социальных сетях началась проверка.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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