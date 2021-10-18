18.10.2021
В Челябинской области установлен новый максимум умерших от ковида жителей за неделю
18.10.2021
В Курчатовском районе Челябинска построят детский сад на 150 мест
18.10.2021
Котова: Перепись населения важна для дальнейшего планирования работы
18.10.2021
В этом году челябинские власти запланировали установку 144-х остановочных павильонов
18.10.2021
В Сосновском районе водитель легковушки погиб после столкновения с Камазом
18.10.2021
В ЧОКБ провели сразу восемь уникальных операций на мозге
В Сосновском районе водитель легковушки погиб после столкновения с Камазом
Противопоказания для прививки от ковида и где южноуральцам получить медотвод
15.10.2021
Главный внештатный пульмонолог: Печально слышать, когда врач отговаривает от вакцинации
14.10.2021
Валерий Сундарев: Мы всегда оставляем место для джазового хулиганства
14.10.2021
В течение двух недель будут известны результаты экспертизы детской вакцины от ковида
13.10.2021
Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная
12.10.2021