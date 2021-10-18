В Сосновском районе водитель легковушки погиб после столкновения с Камазом

В Сосновском районе 29-летний водитель протаранил Камаз. От полученных травм он скончался на месте.

Авария со смертельным исходом произошла вечером 17 октября на 40 километре автодороги Западный обход Челябинска на территории Сосновского района.

«29-летний мужчина, управляя автомобилем ГАЗ-310290, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение со встречным автомобилем Камаз под управлением 60-летнего мужчины», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ГАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.