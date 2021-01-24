Омбудсмен Сударенко - о митинге в Челябинске: Меня порадовало, как сработали правоохранительные органы

В Челябинске «сотрудники» МЧС предлагают директорам школ за деньги решить вопрос с проверками

В Челябинской области привито от ковида более 11,8 тысячи жителей

В Челябинской области вдвое сократят число коек для лечения пациентов с ковидом

В Чурилово в мороз 14 домов, школа и детсад остались без тепла

Как в Челябинске прошел митинг в поддержку Навального

Алексей Текслер с сыном посетил «Таганай» и пообещал облегчить доступ к «Черной скале»

В Старокамышинске 13-летняя девочка обгорела, готовя ужин

В копейском поселке Старокамышинск (Челябинская область) вчера, 23-го января, 13-летняя девочка получила сильные ожоги, готовя ужин.

Школьница открыла крышку сковородки, и пища в ней загорелась – юная хозяйка решила потушить возгорание водой, чего делать было нельзя. В итоге огонь перекинулся на натяжной потолок, а затем на ребенка.

«Девочка смогла снять горящую футболку, но успела получить ожоги. Дома с ней находилась бабушка», - сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

В этот же субботний день огнеборцы выезжали на пожар в Копейске. По прибытии на место происшествия наблюдалось задымление в квартире на втором этаже жилого дома. Соседи сообщили пожарным, что в данной квартире находятся взрослые. Ребенка из этого помещения соседи вывели еще до приезда сотрудников МЧС.

Самостоятельно из подъезда вышли десять человек, пожарные вывели из задымленной зоны пять жителей (в том числе двух женщин из квартиры, где происходило горение).

По предварительной причине, пожар произошел из-за неосторожности при курении в состоянии алкогольного опьянения.