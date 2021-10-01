01.10.2021
В суд Копейска передано уголовное дело в отношении москвичек, которые украли у жителей России свыше 18 миллионов рублей
01.10.2021
Магнитогорцев не пустят в общественные места без QR-кодов о вакцинации
01.10.2021
Челябинец убил мать, которая не смогла достать ему денег на выпивку
01.10.2021
В Челябинске будут судить бывшего полицейского за передачу информации об умерших похоронщикам
01.10.2021
ММК: развитие «веера возможностей» и «карьерных траекторий»
01.10.2021
Челябинские дорожники заплатили миллион рублей за дачу взятки за получение контракта на работу в Кургане
В суд Копейска передано уголовное дело в отношении москвичек, которые украли у жителей России свыше 18 миллионов рублей
Это «дичь»: челябинские «подземелья» выглядят все более устрашающе – глазам больно
30.09.2021
Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей
30.09.2021
Многодетная семья с учащимися от 18 до 23 лет получит льготу по транспортному налогу
29.09.2021
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021
Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных
28.09.2021