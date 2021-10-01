В суд Копейска передано уголовное дело в отношении москвичек, которые украли у жителей России свыше 18 миллионов рублей

Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области окончено уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей в двух жительниц Моксвы и Московской области.

Следователями регионального ГУ МВД установлено, что фигурантки уголовного дела, используя скомпрометированную базу данных телефонов, звонили пожилым людям и сообщали им о положенной денежной компенсации за ранее оказанные услуги экстрасенсов, которые оказались мошенниками. При это потерпевшие действительно ранее обращались за подобным видом услуг, в связи с чем, у них не возникало сомнений.

«В дальнейшем обвиняемые под различными предлогами (комиссии, стоимость операций по пересылке денежных средств, страхования счета) убеждали потерпевших из различных районов и городов Российской Федерации перевести им денежные средства», - сообщили в региональном полицейском главке.

Так, жительница Копейска Челябинской области перевела неизвестным ей лицам более 800 тысяч рублей, а в общей сложности 15 потерпевших совершили несколько сотен денежных переводов на сумму свыше 18 миллионов рублей.

Противоправная деятельность соучастников была пресечена оперативниками уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области. В ходе обыска по месту проживания задержанных, проживающих в Москве и Московской области, изъяты множество сим-карт, мобильных телефонов, банковских карт, несколько компьютеров.

На период следствия в отношении обвиняемых избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в Копейский городской суд.