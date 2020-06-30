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В суд передано дело в отношении челябинца, который грозился взорвать банк

Происшествия
Сегодня, 15:36

В Челябинске будут судить алкоголика, который угрожал взорвать банк. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в отделение одного крупного банка Челябинска. Держа в руке зажигалку, которую демонстрировал как детонатор, мужчина угрожал устроить взрыв в помещении и потребовал у кассира передать денежные средства.

«В ходе расследования установлено, что в отделении банка находилась денежная сумма в размере 1 059 448 рублей. Кассир, воспринимая угрозы реально, нажала тревожную кнопку, вызвав сотрудников полиции, которые по прибытии задержали злоумышленника», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Обвиняемый ранее был судим, совершил преступление в период отбытия условного осуждения по предыдущему приговору. В ходе расследования в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

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